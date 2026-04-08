Due settimane in America per misurare il disordine strategico

Durante le ultime due settimane sono stato negli Stati Uniti, visitando Washington, San Francisco e Houston, per osservare da vicino le dinamiche della politica estera americana. L’obiettivo era analizzare come il paese si posizioni nella competizione strategica con la Cina, attraverso incontri, eventi e incontri con esperti del settore. Questa presenza sul campo ha consentito di raccogliere informazioni sulle pratiche e le scelte in ambito internazionale del governo statunitense.

Nelle ultime due settimane sono stato negli Stati Uniti, tra Washington, San Francisco e Houston, per provare a capire la politica estera americana e, in particolare, la postura nella competizione strategica con la Cina. Il viaggio non ha prodotto certezze, raramente i viaggi le producono. Ma ha chiarito alcune linee di frattura che nei commenti a distanza tendono a sfumarsi. La logica China-first e i suoi limiti Quelli che provano a trovare una strategia coerente dietro le mosse del presidente Donald Trump ricollegano tutto a Pechino. L’operazione contro Nicolás Maduro in Venezuela e la guerra con Israele contro l’Iran sarebbero due eventi... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Due settimane in America per misurare il disordine strategico “Minacce Ibride”, un atlante strategico per orientarsi nel nuovo disordine globaleMinacce Ibride si propone come un testo di riferimento per chi voglia orientarsi nel nuovo disordine globale con strumenti analitici, non con slogan. Napoli confronto sulla blue economy: da Bagnoli all’America’s Cup, città hub strategico del MediterraneoLa blue economy come leva strategica per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno e dell’intero bacino del Mediterraneo. Temi più discussi: DC, San Fran e Houston | Due settimane in America per misurare il disordine strategico; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Trump estende la scadenza dell'ultimatum all'Iran di due settimane; Trump: Iran chiede cessate il fuoco, Teheran nega. La dottrina China-first, un ex funzionario che teme Mosca più di Pechino, un’Europa ai margini della competizione tecnologica, un Consiglio per la sicurezza nazionale in ...La dottrina China-first, un ex funzionario che teme Mosca più di Pechino, un’Europa ai margini della competizione tecnologica, un Consiglio per la sicurezza nazionale in cerca di assetto: appunti di v ... linkiesta.it Accordo Usa-Iran, due settimane di tregua legata a riapertura Hormuz: si riparte dai 10 punti, ecco cosa prevedonoA meno di due ore dallo scadere dell'ultimatum di Donald Trump, Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo iniziale per un cessate il fuoco di ... msn.com La notizia che tutto il mondo voleva sentire è arrivata alla mezzanotte e 34 minuti ora italiana. Donald Trump ha smentito in modo plateale e imbarazzante sé stesso e con l’ennesimo penultimatum e ha rinviato di due settimane ogni minaccia di “cancellazione - facebook.com facebook Trump: “Tregua in Iran per due settimane, Hormuz da riaprire subito” x.com