Due escursionisti bloccati su un terrazzino di roccia

Due escursionisti sono rimasti bloccati su un terrazzino di roccia a Pale di Foligno, rendendo necessario l’intervento del soccorso alpino. La squadra di soccorso si è portata sul posto per recuperare le persone in difficoltà. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo per mettere in sicurezza gli escursionisti e riportarli in salvo. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata resa nota.

FOLIGNO - Due escursionisti bloccati a Pale di Foligno, indispensabile l’intervento del soccorso alpino. Pasquetta movimentata per i volontari del Sasu. Quello più rilevante è avvenuto nei pressi del Fosso delle Cucuruzze, a Pale di Foligno, per il recupero di due escursionisti rimasti bloccati su un terrazzino di roccia, in posizione estremamente precaria ed esposti al rischio di caduta. I due non essendo più in grado di proseguire autonomamente hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuto anche l’ elisoccorso del 118 Nibbio 01, con a bordo l’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del Sasu. L’elicottero ha effettuato lo sbarco mediante verricello del medico e dello stesso tecnico di elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due escursionisti bloccati su un terrazzino di roccia Bloccati sul Resegone innevato: elicottero Drago in volo per salvare due escursionistiIntervento di soccorso impegnativo nel pomeriggio di oggi sul Monte Resegone, dove due escursionisti sono rimasti bloccati nella neve lungo il Canale... Soccorsi e portati in salvo con il "Drago" due escursionisti bloccati nella neve sul ResegonePronto e impegnativo intervento dei soccorsi oggi pomeriggio per recuperare due persone in difficoltà sul Monte Resegone. Temi più discussi: Due escursionisti bloccati sulla ferrata del Vaio Scuro: recuperati con l’elisoccorso; Restano bloccati per una frana sulla ferrata: salvati con l'elicottero due escursionisti; Soccorso alpino: a Pale recuperati due escursionisti bloccati sulla roccia; Recuperati i due escursionisti bloccati sul ghiaccio sopra Chiappera [VIDEO]. Due escursionisti bloccati sulla ferrata del Vaio Scuro: recuperati con l’elisoccorsoIntorno alle 16:40 di ieri, lunedì 6 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il Vaio Scuro, a Recoaro Terme, per soccorrere due giovani ... ecovicentino.it Escursionisti bloccati sul ghiaccio in alta Valle Maira: soccorsi in corso alle Cascate di StroppiaIntervento del Soccorso Alpino 118 e dei Vigili del Fuoco sopra Chiappera. Le due persone coinvolte sarebbero in buone condizioni di salute ... targatocn.it Alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Palermo, presso la Riserva Naturale di Capo Gallo, in prossimità della "Grotta Sommersa", per soccorrere due escursionisti di nazionalità ceca. I due giovani, un ventunenne e una ventenne, erano illesi m - facebook.com facebook Due giovani escursionisti bloccati su una via ferrata lungo il Vaio Scuro, a Recoaro Terme. Risolutivo l'intervento dell'elicottero dei #vigilidelfuoco per recuperarli e trasportarli in zona sicura #Vicenza #6aprile x.com