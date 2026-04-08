Due congressi internazionali al Lido attesi 1400 partecipanti

Al Lido di Venezia si svolgeranno due congressi internazionali, organizzati da Vela spa, che attireranno circa 1400 partecipanti complessivi. Il primo evento, Vein in Venice, si concentrerà sulle novità nel settore delle patologie venose, mentre la convention annuale del network riunirà professionisti da diversi paesi. Entrambi gli appuntamenti sono previsti nei prossimi giorni e rappresentano un momento di aggiornamento e confronto nel settore medico e scientifico.

Al Lido di Venezia, per la stagione congressuale coordinata da Vela spa, nei prossimi giorni sono in programma due appuntamenti di rilievo internazionale: Vein in Venice, dedicato all'innovazione clinica e scientifica nel campo delle patologie venose, e la convention annuale del network. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Torna la Diabetes Marathon: attesi tremila partecipanti al via da piazza Saffi Arezzo Fiere e Congressi: un febbraio da non perdere ricco di manifestazioni nazionali e internazionaliArezzo, 27 gennaio 2026 – Arezzo Fiere e Congressi presenta davvero un fitto calendario di manifestazioni nella prima parte dell’anno appena iniziato. Argomenti più discussi: L’amore per le storie d’amore: al Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare la seconda edizione del Romance Book Party; Roma, ecco il nuovo ponte dei Congressi: senso unico, ciclabili e un parco; Chieti, arriva il robot per la chirurgia della retina: al Ss. Annunziata via alla sperimentazione; IRCCS De Bellis al centro del Congresso internazionale sulle coagulopatie nelle malattie epatiche. Congressi internazionali medici, l’Italia deve diventare una sede competitivami rivolgo a Lei per sollevare una questione riguardante l’organizzazione di congressi internazionali medici in Italia. Il mio focus principale riguarda la recente decisione della World Stroke ... quotidianosanita.it Nasce il nuovo Centro Congressi: il luogo ideale per i tuoi eventi! Siamo felici di presentarti uno spazio moderno, funzionale e completamente attrezzato per meeting, conferenze, workshop e incontri aziendali. Sala Magna ampia e versatile Due sale - facebook.com facebook