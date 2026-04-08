Due anni dopo l' uscita del Cd è ancora Porco mondo
Sono ancora presenti sul mercato i Mustang N.5 con l'album "Porco Mondo" disponibile al costo di dieci euro a distanza di due anni dall'uscita. Nel Cd pezzi come "Tira fuori i sogni" "Bingo bingo Santiago" "Solo ma vivo" la band messinese tira le somme dopo due anni intensi tra live, interviste e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
“Dal decreto liste d’attesa ancora nessun beneficio per i cittadini. Quasi due anni dopo mancano ancora due decreti attuativi”Sono passati 18 mesi da quando, in piena campagna elettorale per le Europee dell’estate 2024, il governo Meloni annunciava un piano per combattere le...
“Sulle liste d’attesa ancora nessun beneficio per i cittadini. Quasi due anni dopo mancano ancora due decreti attuativi su sei”Sono passati 18 mesi da quando, in piena campagna elettorale per le Europee dell’estate 2024, il governo Meloni annunciava un piano per combattere le...
Multi SubShe stole her husband. She thought she won. She was wrong.
Temi più discussi: Artemis 2: verso la Luna cinquant’anni dopo (stavolta con l’Italia); L’acqua sta bloccando le indagini sull’esplosione di Bargi; Kering non ce la fa: dopo solo due anni cede l'80% dell'immobile di via Montenapoleone a Milano al Qatar (MF); VOLLEY L’Elisir Vizzolo torna sul trono Under 16 femminile dopo due anni.
Mezzo secolo di nudismo. Nel 1976 i naturisti alla Bassona, due anni dopo le prime denunceAll’inizio continui blitz delle forze dell’ordine, chiamate da bagnanti scandalizzati. Ma il fenomeno prese sempre più piede e così la magistratura lo considerò un reato minore ... ilrestodelcarlino.it
Non c’era più l’effetto sorpresa: Muschio Selvaggio non sarà più un podcast, l’annuncio di Luis Sal due anni dopo l’addio di FedezA due anni dalla battaglia con Fedez, il famoso podcast cambia volto e si trasforma in un broadcast con nuovi format digitali ... ilfattoquotidiano.it
Due anni di pena sospesa. È questa la decisione del tribunale per il pensionato di 72 anni che, il 24 gennaio 2025, ha travolto e ucciso con la sua auto Sara Piffer. - facebook.com facebook
Omicidio stradale: condanna di due anni (con pena sospesa) per il 72enne che investì e uccise la giovane ciclista Sara Piffer. x.com