Droni e missili ovunque poi l'UNIFIL ci ha fermati | il viaggio negato del Nunzio Apostolico nel sud del Libano

Il convoglio della Caritas e il Nunzio Apostolico si sono mossi verso Debel nel sud del Libano, ma sono stati fermati a causa dell'escalation tra Israele e Hezbollah. Durante il tragitto, sono stati segnalati droni e missili in volo nella zona. L’UNIFIL ha impedito loro di proseguire, bloccando ufficialmente il viaggio in quella regione. La situazione ha portato a uno stop improvviso del percorso pianificato.

Il racconto dal convoglio della Caritas e del Nunzio Apostolico diretto a Debel, bloccato dall'escalation tra Israele e Hezbollah. Dopo il ferimento di un casco blu dell’Unifil e ore sotto il tiro di droni e missili, la missione è fallita: "La popolazione è isolata e senza viveri, i villaggi cristiani rischiano di svuotarsi per sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it Spari sul convoglio del nunzio apostolico in Libano: missione interrotta nel sud del PaeseIl convoglio del nunzio apostolico in Paolo Borgia, rappresentante diplomatico della Santa Sede in Libano, è stato costretto a fare marcia indietro... Unifil, tre caschi blu feriti nel sud del LibanoTre peacekeeper di Unifil sono rimasti feriti dopo un’esplosione in una delle postazioni della missione nel sud del Libano.