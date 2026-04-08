Droni e missili ovunque poi l'UNIFIL ci ha fermati | il viaggio negato del Nunzio Apostolico nel sud del Libano

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convoglio della Caritas e il Nunzio Apostolico si sono mossi verso Debel nel sud del Libano, ma sono stati fermati a causa dell'escalation tra Israele e Hezbollah. Durante il tragitto, sono stati segnalati droni e missili in volo nella zona. L’UNIFIL ha impedito loro di proseguire, bloccando ufficialmente il viaggio in quella regione. La situazione ha portato a uno stop improvviso del percorso pianificato.

Il racconto dal convoglio della Caritas e del Nunzio Apostolico diretto a Debel, bloccato dall'escalation tra Israele e Hezbollah. Dopo il ferimento di un casco blu dell’Unifil e ore sotto il tiro di droni e missili, la missione è fallita: "La popolazione è isolata e senza viveri, i villaggi cristiani rischiano di svuotarsi per sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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