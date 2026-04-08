Una banda organizzata ha utilizzato un'auto Audi A4 Avant nera per commettere furti in diverse ville tra l’Alto Milanese e alcuni comuni della provincia di Varese. Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero pianificato attentamente gli assalti, che si sarebbero verificati in più località della zona. Durante i colpi, sarebbero stati impiegati anche droni, presumibilmente per sorvegliare le aree o coordinare le operazioni.

Una Audi A4 Avant nera è il mezzo utilizzato da una banda organizzata per colpire ville tra l’Alto Milanese e i comuni di Calcinate, Lissago e Bobbiate in provincia di Varese. Il gruppo agisce con precisione chirurgica, coordinando i furti attraverso l’uso di droni per il riconoscimento degli obiettivi. Il modus operandi è costante: l’auto scura appare e scompare rapidamente nei contesti dei crimini, fungendo da filo conduttore per una serie di intrusioni che hanno allarmato i residenti della zona. La mobilità del gruppo suggerisce un’operatività su un territorio ampio, che collega strategicamente le aree varesine a quelle dell’hinterland milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni e Audi nera: il piano chirurgico per rapinare le ville

Il mistero dell’Audi nera dietro la catena colpi in villa tra Varese e MilanoUn’auto che compare, scompare e poi riappare sempre negli stessi contesti: furti, tentativi di intrusione, movimenti sospetti.

Lupi, il piano della Regione: “Prima i droni e le fototrappole, poi via a catture e abbattimenti”Ancona, 26 gennaio 2026 – Venerdì mattina erano in via Monte Dago, due lupi adulti che guardavano il panorama da un campo attiguo alla strada.