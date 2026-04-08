Drammatico frontale auto-moto | ragazzo muore all' ospedale Civile

Un incidente frontale tra un'auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Mantova, causando il decesso di un motociclista di 31 anni. Trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.

È spirato all’ospedale Civile di Brescia Vasile Gogolniceanu, il motociclista di 31 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, in provincia di Mantova. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Temi più discussi: ? Drammatico frontale auto-moto: ragazzo muore all'ospedale Civile - BresciaToday; Tragico frontale a Sarzana: muore coppia di motociclisti, automobilista colto da infarto; Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducente; Roma, incidente tra auto e moto: Marco Tramontozzi muore sul colpo a 33 anni. Quella curva maledetta. Tragedia in vacanza: coppia veneta muore in moto nello schianto frontaleDrammatico incidente a Sarzana: coppia veneta muore in moto, automobilista ricoverato per infarto. nordest24.it Tragico frontale a Sarzana: muore coppia di motociclisti, automobilista colto da infartoDramma sul ponte del Magra: due turisti perdono la vita nell'impatto. Il conducente dell'auto, sotto shock per l'accaduto, è stato trasportato in gravi ... ilsecoloxix.it VICOVARO – Scontro frontale sulla via Tiburtina: 4 feriti - Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, venerdì 3 aprile, sulla via Tiburtina, nel territorio di Vicovaro Mandela. Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è - facebook.com facebook Leggi la notizia : Un drammatico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha sottratto la vita a un uomo, lasciando un’intera comunità sotto shock. Una collisione frontale tra un furgone e un’auto, l’ennesima tragedia che… #IncidenteStradale #Sicurez x.com