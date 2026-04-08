Dramma evitato al Monte Valinis | salvato pilota di 85 anni

Lunedì di Pasquetta un pilota tedesco di 85 anni è stato tratto in salvo in una zona impervia del Monte Valinis, a circa 400 metri dalla vetta. L’uomo era rimasto bloccato e ha chiamato i soccorsi, che lo hanno raggiunto senza riportare ferite. L’intervento ha evitato che la situazione si aggravasse, e il pilota è stato recuperato in condizioni di buona salute.

Un pilota tedesco di 85 anni è stato soccorso illeso lunedì di pasquetta dopo essere rimasto bloccato in una zona impervia del Monte Valinis, a circa 400 metri dalla vetta. L’allarme è scattato intorno alle 20, portando la Sala Operativa Regionale Emergenza San??? (Sores) a coordinare un intervento complesso. Per l’operazione sono state mobilitate diverse unità: i Vigili del fuoco, l’ambulanza, l’elisoccorso regionale e la stazione del Soccorso alpino di Maniago. Il volo, iniziato dalla cima del monte, si è concluso con l’attivazione della vela di emergenza, che ha portato l’uomo a toccare terra in un punto difficilmente raggiungibile. La combinazione tra l’età avanzata del soggetto, l’oscurità imminente e la morfologia del terreno ha reso impossibile un rientro autonomo verso la cima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma evitato al Monte Valinis: salvato pilota di 85 anni Libero dal servizio blocca esagitato. Dramma evitato al centro commercialeÈ un agente pesarese, libero dal servizio, a evitare che un pomeriggio di shopping si trasformasse in dramma. Valanga al Monte Argentella: droni e soccorsi evitano il drammaUn distacco di neve massiccio ha colpito la parete ovest del Monte Argentella, nei Sibillini, durante la giornata di martedì 7 aprile. Si parla di: Dramma sfiorato in Friuli, scontro in volo tra due parapendii | FOTO. Atterraggio d'emergenza sulle montagne friulane: recuperato parapendista 85enneL’uomo, un pilota tedesco classe 1941, era decollato dalla cima del Monte Valinis ma, durante il volo, si è trovato in difficoltà ed è stato costretto a utilizzare la vela di emergenza, atterrando ... nordest24.it Cade con il parapendio sul Monte Valinis: 63enne polacca elitrasportata in ospedalePORDENONE - Cade con il parapendio, l'incidente sul Monte Valinis nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno: una donna di nazionalità polacca, 63 anni, è precipitata 50 metri sotto il decollo, subito ... ilgazzettino.it