Drama al Biferno | Panda ribaltata e bilico in scarpata donna grave

Mercoledì 8 aprile 2026, intorno alle 9, si è verificato un incidente lungo la diramazione B della Fondovalle del Biferno. Una Fiat Panda si è scontrata con un autoarticolato, causando il ribaltamento del veicolo e il suo arresto in una scarpata. Una donna coinvolta nello scontro è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la scena e i rilievi.

Una donna è stata trasportata in codice rosso al Cardarelli dopo un violento scontro tra una Fiat Panda e un autoarticolato, avvenuto mercoledì 8 aprile 2026 intorno alle 9 lungo la diramazione B della Fondovalle del Biferno. L’impatto si è registrato nel territorio di Ripalimosani, esattamente all’altezza del viadotto Ingotte. Il veicolo più piccolo stava risalendo verso il capoluogo di Campobasso quando, per motivi che le autorità stanno ancora indagando, ha urtato il mezzo pesante. La dinamica ha provocato il ribaltamento dell’utilitaria. A causa della gravità del sinistro, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre la conducente dall’abitacolo prima che il personale del 118 potesse trasferirla in ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Drama al Biferno: Panda ribaltata e bilico in scarpata, donna grave Incidente d’auto all’alba, donna finisce in una scarpata: 4 feriti sulla Gubbio- Pian d’Assino, uno è graveUna donna di 58 anni è stata estratta dalle lamiere della sua auto dopo un grave incidente avvenuto all'alba di questa mattina sulla SS 219 Gubbio-... Paura per due camion. In bilico sulla scarpataGrande paura ieri fra le località di Borello e Teodorano per due camion che trasportavano tacchini.