Dove pioverà nel weekend? Le aree interessate

Nel fine settimana, tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, l’Italia sarà influenzata da un’area di alta pressione, anche se meno intensa rispetto ai giorni precedenti. La presenza di questa depressione atmosferica determinerà condizioni di tempo variable, con alcune zone soggette a piogge. Le aree interessate dai fenomeni piovosi saranno distribuite principalmente lungo le regioni settentrionali e quelle centrali, mentre il sud rimarrà più asciutto.

Tra venerdì 10 e sabato 11 marzo l’alta pressione seguiterà a comandare la scena meteorologica nazionale, ma più indebolita. Venerdì 10 aprile al mattino il tempo sarà nel complesso stabile ovunque a parte nubi locali lungo il versante adriatico ed al sud, senza conseguenze. Nel pomeriggio qualche rovescio si farà vedere tra l’Appennino Abruzzese, Molisano e sulla Lucania. Qualche piovasco non si esclude anche sull’estremo lembo orientale delle Alpi, per il resto tempo soleggiato o con poche nubi sparse senza conseguenze. Sabato 11 aprile al mattino tempo ancora stabile, a parte nubi locali senza conseguenze. Nel pomeriggio formazione di qualche piovasco tra l’Appennino Laziale, Abruzzese, nelle zone interne del Molise e della Lucania. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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