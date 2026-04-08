Dopo Premilcuore e Modigliana installata a Galeata una colonnina di ricarica

Nell’ambito delle iniziative per la mobilità sostenibile, l’ufficio postale di Galeata ha installato e messo in funzione una colonnina di ricarica per auto elettriche. La nuova infrastruttura segue l’installazione precedente in due località vicine e sarà accessibile a tutti i cittadini che possiedono veicoli elettrici. La colonnina è operativa e pronta all’uso.

Dopo Premilcuore e Modigliana, l’ufficio postale di Galeata installa e attiva una colonnina di ricarica auto a disposizione di tutti i cittadini. Poste Italiane, infatti, si è sempre distinta per il suo impegno alla sostenibilità attraverso azioni concrete che ogni giorno diminuiscono il suo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Rubati cavi di rame dalla colonnina per la ricarica delle auto elettricheRubati i cavi in rame che alimentano la colonnina per la ricarica delle auto elettriche in via Don Adelchi Fantini a Mondragone. Lidl Italia apre un supermercato ad Alpignano: nel parcheggio 150 posti auto e colonnina per la ricarica di veicoli elettriciL’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Sindaco Steven Giuseppe Palmieri, ha portato all’assunzione di 3 nuovi collaboratori Lidl Italia ha... Anker Prime 25W Wireless Charging Station! UNMATCHED SPEED!