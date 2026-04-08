Dopo la sconfitta contro la Bosnia nei playoff per i Mondiali, il portiere ha parlato pubblicamente, mettendo in chiaro di non aver mai richiesto bonus o compensi aggiuntivi. Ha anche rivolto un saluto alle figure dirigenziali che hanno lasciato il loro incarico recentemente. La sua comunicazione è arrivata in un momento di tensione legata alla partita e alle vicende societarie.

Gianluigi Donnarumma ha rotto il silenzio dopo la sconfitta contro la Bosnia nei playoff per i Mondiali, smentendo ogni richiesta di denaro extra e salutando le figure dirigenziali uscite di scena. Il portiere del Manchester City, che ha guidato l’Italia come capitano durante questa fase eliminatoria, ha espresso il suo dolore per l’ennesima assenza dalla competizione mondiale. Il terzo mancato appuntamento con il Mondiale ha reso ancora più amari i rapporti circolati sui presunti bonus richiesti dai calciatori. Donnarumma ha precisato che l’integrità della squadra è stata messa in discussione da notizie false. Ha sottolineato di non aver mai chiesto nemmeno un euro alla nazionale nel suo ruolo di leader del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donnarumma smentisce bonus: «Siamo feriti, no a soldi extra»

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