Donati varo dalla piazza di famiglia Cinque liste per scalare il Comune In campo anche Grotti e Poggini L’ex capo dei vigili Poponcini tra i big

Un candidato politico ha avviato la sua campagna elettorale portando in piazza un grande striscione con il suo nome e una foto. In cinque anni ha incontrato 5.348 persone. Sono cinque le liste che sostengono la sua candidatura per le prossime elezioni comunali. Tra i nomi noti ci sono anche figure di ex esponenti delle forze di sicurezza e personaggi già coinvolti in precedenti competizioni elettorali. Il candidato si trova ora nel suo nuovo spazio dedicato alla campagna, pronto a incontrare altri sostenitori.

Ha stretto 5348 mani in cinque anni. E instancabile è lì, dalla gigantografia della vetrina del suo nuovo punto elettorale, in posizione per stringerne altre. Una dopo l’altra, la testa leggermente inclinata nello stile tradizionalissimo Dc-Ppi-Pd e delle cinque liste civiche che ora lo vogliono sindaco. La nave di Marco Donati promette di andare lontano ma per ora gioca in casa. Salpa dalla piazza di famiglia, a dieci metri dalla sartoria del padre, a venti dall’ex negozio della mamma, a 50 da quello del fratello. L’assalto al Comune parte da piazza Donati, anzi Risorgimento, in una selva di mani stese per la fatidica stretta. Il total white del quartier generale è diventato blu notte che sfuma nell’amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donati, varo dalla piazza di famiglia. Cinque liste per scalare il Comune. In campo anche Grotti e Poggini. L’ex capo dei vigili Poponcini tra i big Leggi anche: Poponcini, comandante in campo. In corsa alle elezioni con Donati: "Punto su sicurezza e Giostra" Leggi anche: Donati in piazza con le liste: "Tra le persone per un progetto plurale e partecipato" Si parla di: Donati, varo dalla piazza di famiglia. Cinque liste per scalare il Comune. In campo anche Grotti e Poggini. L’ex capo dei vigili Poponcini tra i big. Donati, varo dalla piazza di famiglia. Cinque liste per scalare il Comune. In campo anche Grotti e Poggini. L’ex capo dei vigili Poponcini tra i bigLa sfida del leader civico: Rafforzare ascolto e partecipazione per costruire una città competitiva. Centocinquanta candidati in lizza per un posto in consiglio comunale: tutti i nomi e gli scenari. lanazione.it Donati in piazza con le liste: Tra le persone per un progetto plurale e partecipatoIn platea tanti dei candidati pronti a firmare ufficialmente. La consegna definitiva delle liste è prevista per il 24 aprile, un mese prima del turno elettorale. Affinché sia presentabile, ogni lista ... arezzonotizie.it