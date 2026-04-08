Poco prima della scadenza dell’ultimatum del presidente degli Stati Uniti, una mediazione portata avanti dal Pakistan ha permesso di scongiurare una crisi più grave. Nonostante le tensioni e le minacce di azioni drastiche, le parti coinvolte hanno trovato un accordo temporaneo che ha evitato il peggio. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

A novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump, la miracolosa mediazione pachistana ha permesso di evitare il peggio con un cessate il fuoco di due settimane per poter negoziare un accordo. Il passaggio lungo lo stretto di Hormuz, nel frattempo, dovrebbe essere riaperto. Il presidente statunitense è riuscito a evitare due scenari per lui pessimi, quello di un passo indietro senza aver ottenuto nulla e quello di un’escalation militare senza una strategia reale. Trump cercava una via d’uscita e potrebbe averla trovata, ma resta il fatto che non ha ottenuto i successi sperati. La sua strategia era basata su scommesse avventate e influenzate dalla visione israeliana, che gli è stata “venduta” da Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Donald Trump non ha ottenuto il successo sperato

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