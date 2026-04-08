Don Abbondio in tailleur

Un commento recente ha osservato che, tra i leader europei, solo una donna ha intrapreso visite ufficiali nei Paesi del Golfo per discutere di risorse petrolifere. La discussione si è concentrata sulla scelta di questa figura politica di recarsi in quelle nazioni, mentre si sono evidenziate le critiche rivolte ad altri leader. Non sono stati forniti dettagli sui risultati ottenuti da questa visita o sulle eventuali trattative in corso.

Va bene criticare Meloni, però è l’unica in Europa che sia andata nei Paesi del Golfo a cercare di avere il petrolio. Le va reso onore, o no? Emma Quaglieri via email Gentile lettrice, le rispondo subito di no. Avrei reso onore a Meloni se fosse andata in Iran. Invece è andata nei posti sbagliati: un assurdo viaggio in Arabia Saudita, Emirati e Qatar, che sono più disperati di noi, in quanto a noi manca il petrolio, loro annegano nel petrolio ma non riescono a venderlo perché l’Iran fino a ieri gli affondava le navi. Che gran successo piangere in due! Il detto che mal comune è mezzo gaudio qui non si applica. Gli altri europei non sono andati dagli sceicchi perché sapevano che era inutile, sennò si sarebbero fiondati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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