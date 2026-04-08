Dominique Sanda anziana nobildonna trapiantata in Salento nel film Vita mia

Nel nuovo film di Edoardo Winspeare, in uscita il 9 aprile, viene presentata una protagonista interpretata da un’attrice di grande esperienza, che incarna il ruolo di un’anziana nobildonna trasferitasi in Salento. La pellicola si concentra sulla vita di questa donna e le sue vicende nel contesto pugliese. La storia si svolge in un’area caratterizzata da paesaggi mediterranei e tradizioni locali, offrendo uno sguardo su aspetti personali e culturali.

(askanews) – Edoardo Winspeare riporta sullo schermo Dominique Sanda nel ruolo di un’anziana nobildonna trapiantata in Salento nel film Vita mia, nei cinema dal 9 aprile. La protagonista vive con orgoglio il passato della propria stirpe, originaria della Transilvania, ma anche la sua vecchiaia, nonostante qualche problema di salute e le sopraggiunte ristrettezze economiche. Ad un certo punto arriva in casa per aiutarla una donna del paese, Vita, interpretata da Celeste Casciaro. All’inizio la diffidenza è enorme, poi, pian piano, le due donne diverse per età, origini, valori, diventano complici e alleate. Celeste Casciaro del suo personaggio ha detto: «L’ammira molto, ammira la sua forza, ammira la sua determinazione, invece la duchessa finalmente con Vita riesce ad aprirsi e a guardare l’altro con più amore, con più indulgenza». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dominique Sanda anziana nobildonna trapiantata in Salento nel film “Vita mia” Vita mia: nobildonna e contadina uniscono destiniIl 9 aprile uscirà nelle sale cinematografiche ‘Vita mia’, un film che intreccia destini tra Salento e Transilvania attraverso l’amicizia tra una... “Puoi votare mia nipote?”: come funziona la “truffa della ballerina” su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che... Argomenti più discussi: Vita mia, i ricordi della nobile Dominique Sanda nel Salento di oggi; Vita mia, i ricordi della nobile Dominique Sanda nel Salento di oggi. Vita mia, i ricordi della nobile Dominique Sanda nel Salento di oggiRoma, 3 apr. (askanews) - Edoardo Winspeare riporta sullo schermo Dominique Sanda nel ruolo di un'anziana nobildonna trapiantata in Salento ... stream24.ilsole24ore.com 'Vita mia', l'amicizia tra un'anziana nobildonna e una contadinaUn racconto con protagoniste due donne che non potrebbero essere più diverse per ceto ed educazione, ma che in realtà raccontano la stessa storia, quella dell'Europa dal Salento alla TransIlvania. ansa.it Vita, interpretata da Celeste Casciaro.. una “fimmanazza del Salento” parola del regista Edoardo Winspeare ai microfoni di @sentieriselvaggi Vita mia è il nuovo film di Edoardo Winspeare, dal 9 aprile al cinema. Con Dominique Sanda, Celeste Casciaro, Ni - facebook.com facebook Un bel po' di anni fa assistetti a Torino ad un Simon Boccanegra (Oren/Bruson/Gasdia/regia Bussotti) e di colpo in platea vidi Dominique Sanda (Micol forever). Conoscenti comuni mi permisero di darle la mano e mi ricordo che si presentò italianizzandosi il no x.com