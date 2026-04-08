Domenico Caliendo, incaricato di gestire il risarcimento, ha annunciato che il Monaldi e la famiglia coinvolta sono più vicini a trovare un’intesa. La trattativa riguarda un caso in cui un individuo innocente ha perso la vita, generando un forte dolore e una richiesta di risarcimento. La procedura si sta avviando verso una soluzione economica, in un contesto di sensibilità e rispetto per la perdita subita.

È sempre molto triste dover trattare un accordo economico quando muore un innocente. Da un lato si esige il rispetto per il dolore, e il dolore non può avere prezzo specialmente quando a morire è un bambino; ma dall’altro è la legge stessa a prevedere l’istituto del risarcimento. La premessa è d’obbligo dunque anche nel caso della tragedia che ha strappato alla vita il piccolo Domenico Caliendo. Tocca adesso al legale della famiglia del bambino morto il 21 febbraio dopo un intervento di trapianto fallito interloquire con l’ospedale Monaldi, dove il 23 dicembre venne effettuata quella operazione chirurgica. LA DICHIARAZIONE Tocca all’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei Caliendo, aggiornare i termini della questione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, vertice per il risarcimento: ora il Monaldi e la famiglia sono più vicini a un'intesa

Morte del piccolo Domenico, sulla richiesta di risarcimento è scontro tra la famiglia Caliendo e il MonaldiScambio di accuse tra l'ospedale Monaldi di Napoli e l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, dopo la diffusione dei termini...

Morte Domenico Caliendo, famiglia chiede 3 mln€ risarcimento al Monaldi: “Nessuna risposta”, ospedale: “Valutiamo”Napoli, morte Domenico Caliendo, scontro su risarcimento, l'ospedale Monaldi: "Valutiamo"; la famiglia: "comportamento ospedale disumano".

Temi più discussi: Domenico Caliendo, prove di dialogo per il risarcimento danni: domani vertice al Monaldi; Domenico, si va verso un accordo per il risarcimento alla famiglia; Domenico Caliendo, vertice per il risarcimento: ora il Monaldi e la famiglia sono più vicini a un'intesa; Domenico Caliendo, la famiglia presenta una denuncia contro Oppido.

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