Domenica si corre a Gravellona Toce | torna la Mezza Due Laghi

Unire la passione per la corsa alla bellezza mozzafiato dei panorami dei laghi. È questo l'obiettivo della "Mezza Due Laghi", l'evoluzione della storica Maratonina del Vco, che domenica 12 aprile porterà centinaia di runner a sfidarsi in uno scenario unico tra il Lago Maggiore e il Lago di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tragedia a Gravellona Toce: morto Marco Pinna a 41 anniMarco Pinna, 41 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Gravellona Toce domenica 5 aprile.

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Auto si ribalta sulla provinciale: tragedia a Gravellona ToceLa scena che si è presentata ai soccorritori è stata quella di un’auto completamente ribaltata lungo la carreggiata, segno della violenza dell’incidente. Le cause che hanno portato il veicolo a ... giornalelavoce.it

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Gravellona Toce, auto si ribalta sulla provinciale 229: un morto x.com