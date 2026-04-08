Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

Il 12 aprile 2026 si terrà la Domenica Metropolitana a Firenze, un evento che permette ai residenti della Città Metropolitana di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Durante questa giornata, saranno organizzate diverse visite guidate e attività pensate per il pubblico, tutte gratuite. L’iniziativa coinvolge le principali istituzioni culturali della città e offre l’opportunità di scoprire le collezioni e gli spazi storici senza costi di ingresso.

Nella giornata del 12 aprile 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Temi più discussi: Domenica metropolitana 12 aprile; Ponte di Pasqua, i musei aperti e gli eventi. A Palazzo Medici Riccardi la nuova mostra sull’Art Decò; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Pasqua e Pasquetta 2026: visite e attività pasquali nei Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi. Firenze, il 12 aprile torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei museiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Domenica Metropolitana, musei gratis il 12 aprile: quali e per chiPer le famiglie con bambini in programma molte attività come il percorso animato in Palazzo Vecchio dedicato al Marzocco ... nove.firenze.it Firenze, il 12 aprile torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei x.com Domenica Metropolitana: il 12 aprile 2026 torna l'iniziativa che consente a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, parteci#museobartali a visite guidate e attività speciali p - facebook.com facebook