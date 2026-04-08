Domani si disputano gli ottavi del torneo di singolare a Montecarlo, con due italiani coinvolti. Jannik Sinner affronterà il vincente tra Cerundolo e Machac, mentre Zizou Bergs si sfiderà contro Zverev. Nel frattempo, i due giocatori hanno deciso di ritirarsi dalla competizione di doppio, senza ulteriori dettagli sul motivo. La giornata si preannuncia ricca di sfide importanti nel singolare.

Niente doppia fatica per Jannik Sinner in un giovedì che prevede gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Come annunciato dal padre del suo compagno di doppio, Zizou Bergs, e poi confermato anche dal sito dell'Atp, la coppia si è ritirata dal torneo. Sinner e Bergs avrebbero dovuto giocare contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che così avanzano direttamente ai quarti. Sia Sinner sia Bergs domani saranno infatti impegnati negli ottavi del torneo di singolare. Jannik se la vedrà contro il vincente di Cerundolo e Machac, mentre Bergs affronterà Zverev, uscito vincente dalla maratona contro Garin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domani hanno gli ottavi del singolare: Sinner e Bergs si ritirano dal doppio a Montecarlo

Leggi anche: Sinner/Bergs si ritirano dal tabellone di doppio a Montecarlo: le esigenze in singolare vengono prima

Montecarlo, Sinner e Bergs si ritirano dal torneo di doppio: i motivi della decisioneJannik Sinner e Zizou Bergs non giocheranno il loro secondo turno di doppio a Montecarlo, nel Masters 1000 nel Principato.

Temi più discussi: Mondiali Cadetti di Rio 2026 – Pietro Hirsch Butté sfiora il podio tra gli sciabolatori Under 17 e chiude al 5° posto. Stop agli ottavi per Vittoria Mocci. Domani in pedana le squadre dei Giovani; Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Ok Berrettini; Europa League, domani il sorteggio: se il Bologna passa incontra Roma o Friburgo; Alcaraz batte facilmente Baez (6-1, 6-3): agli ottavi affronterà Etcheverry o Atmane.

Domani hanno gli ottavi del singolare: Sinner e Bergs si ritirano dal doppio a MontecarloJannik giocherà contro il vincente di Cerundolo-Machac, Zizou contro Zverev: da qui la decisione di femre la corsa nell'altro torneo ... msn.com

ATP Montecarlo: ma perché Sinner non gioca in doppio oggi?Sinner, Tennis - Opinioni | Jannik deve giocare insieme a Bergs il secondo turno del tabellone di specialità. E sarebbe costretto domani a un doppio impegno. Anche per dare soddisfazione ai tifosi, sa ... ubitennis.com

LabTv. . Domani il Question Time a Palazzo Mosti ed è la prima assise cittadina dopo l'esplosione del caso Santamaria. L'opposizione chiama in causa l'aspetto politico dell'intera vicenda - facebook.com facebook

#RomaPisa, domani alle 13.30 la conferenza stampa di #Gasperini #ASRoma #SerieA x.com