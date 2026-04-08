Domande commissari Maturità 2026 | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 8 aprile alle 14 | 30
Mercoledì 8 aprile alle 14:30 si terrà un evento live con Cavallini di Anief dedicato alle domande riguardanti le prove di maturità 2026. Nel frattempo, le domande per diventare commissari o presidenti di commissione devono essere presentate entro il 13 aprile. Questa scadenza riguarda coloro che desiderano partecipare come parte della commissione d'esame. Le istruzioni e i dettagli sui requisiti sono stati diffusi dalle autorità scolastiche.
C'è tempo fino al 13 aprile per presentare le domande per diventare commissari o presidenti di commissione in vista degli esami di maturità 2026. Le domande possono essere presentate online tramite il sistema POLIS. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Temi più discussi: Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]; Commissari esterni Maturità 2026, tutti i docenti sono obbligati a presentare domanda?; Maturità 2026 al via domande per commissari esterni, termine ultimo 13 aprile; Commissione Maturità 2026, obbligo domanda per docente a tempo indeterminato. Con almeno 10 anni di ruolo può candidarsi anche come Presidente.
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