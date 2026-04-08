Dodicesimo compleanno per l’outlet

Sabato e domenica il Brugnato 5Terre Outlet Village celebra il suo dodicesimo compleanno. La manifestazione prevede un weekend dedicato allo shopping e alle offerte speciali, in occasione di questa ricorrenza. L’outlet, nato dall’idea dell’imprenditrice Marina Acconci, festeggia i suoi 12 anni di attività con iniziative rivolte ai visitatori. La struttura si trova nella regione e offre numerosi negozi di marchi conosciuti.

Sabato e domenica il Brugnato 5Terre Outlet Village, nato da un’intuizione dell’imprenditrice Marina Acconci (nella foto) festeggia il suo dodicesimo anniversario con un weekend speciale all’insegna dello shopping e della convenienza. Per l’occasione torna l’ Anniversary Promotion, che permetterà ai visitatori di acquistare una selezione di articoli delle collezioni Primavera Estate con un’eccezionale riduzione del 70% sul prezzo outlet. L’elenco completo dei negozi aderenti sarà disponibile nell’area dedicata del sito. Per far divertire grandi e bambini, domenica 12 aprile un’area dell’outlet village si trasformerà, a partire dalle 15 alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dodicesimo compleanno per l’outlet Carlo Conti festeggia il dodicesimo compleanno del figlio Matteo: una dedica e nuove priorità per la famiglia.Carlo Conti ha celebrato sui social media il dodicesimo compleanno del figlio Matteo, nato dalla sua relazione con Francesca Vaccaro, condividendo... Ciclismo. Crono Versilia, Fiumara dodicesimoBuon debutto dello juniores modenese Nicolò Fiumara nella Crono Versilia che ha anticipato la prima frazione della Tirreno-Adriatico. Will Our Puzzle Expert Make The Same Mistake Temi più discussi: Dodicesimo compleanno per l’outlet; PERFEZIONE A PORTIMAO: Bulega fa tre su tre davanti a Lecuona e Oliveira; Tutti all'arrembaggio - One piece: Ep. 13 - L'invincibile Yokozuna Urashima vuole conquistare O-Kiku! Video; Gli 80 anni di Sacchi: auguri Arrigo!. Dodicesimo compleanno per l’outletSabato e domenica il Brugnato 5Terre Outlet Village, nato da un’intuizione dell’imprenditrice Marina Acconci (nella foto) festeggia ... lanazione.it Milo Ventimiglia nei guai a Disneyland per il suo dodicesimo compleannoMilo Ventimiglia, volto di Jack Pearson in This Is Us, si è raccontato ancora durante Jimmy Kimmel Live! condividendo con il pubblico un ricordo lontano. E’ diventato il nostro eroe prestando il suo ... giornalettismo.com Buon dodicesimo compleanno Sally, carissima I tuoi umani ti amano così tanto ... e anche le zie - facebook.com facebook