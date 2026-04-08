Docufilm su Regeni Giuli su fondi negati | Scelta tecnica non politica

Un documentario dedicato alla vicenda di un ricercatore scomparso in Africa è stato oggetto di discussione dopo che un rappresentante ha dichiarato che i fondi negati sono stati una scelta tecnica e non politica. La decisione di assegnare i contributi per progetti cinematografici si basa su bandi pubblici, con valutazioni effettuate da apposite commissioni. La questione riguarda la distribuzione di risorse pubbliche destinate al settore culturale.

“Non condivido né sul piano ideale né su quello morale” la scelta della Commissione selettivi suldocufilm su Regeni“ma non è frutto di scelta politica“. Così il ministro della CulturaAlessandro Giulirisponde alla Camera all’interrogazione promossa dal Partito Democratico sull’esclusione dai contributi per il cinema del documentario sul ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. La vicenda riguarda la mancata concessione di finanziamenti pubblici al lungometraggio“Giulio Regeni, tutto il male del mondo”,diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026. La polemica è scoppiata qualche giorno fa e, oltre alla richiesta... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Docufilm su Regeni, Giuli su fondi negati: “Scelta tecnica, non politica” Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni. Giuli: "Non condivido la scelta ma non decido io" Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni, Giuli nel mirino dell’opposizione: “Decisione politica” Temi più discussi: Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa; Una scelta politica: così è stato bocciato il docufilm su Regeni; No ai fondi per il film su Giulio Regeni: si dimettono due membri della commissione del Mic, Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione. Giuli su docufilm Regeni: «Non è responsabilità del Mic»Il ministro della Cultura risponde all'interrgoazione dem durante il question time alla Camera: «Non condivido, ma non è stata una decisione politica» ... avvenire.it Giuli alla Camera: Docufilm su Regeni bocciato già da altre commissioni in anni passatiIl ministro della Cultura ha risposto durante il question time rigettando ogni ipotesi di influenza politica nella commissione ministeriale che ha respinto la richiesta di finanziamento per il documen ... rainews.it Il Tropicarium Park di Jesolo diventa il set per un docufilm sul sesso grazie alla rana artigliata africana x.com Docufilm su Giulio Regeni escluso dai fondi, Fasiolo (Pd): "Un insulto alla memoria” --> https://www.nordest24.it/fvg-docufilm-regeni-fasiolo-polemica-finanziamenti - facebook.com facebook