Dl Pnrr Tassinari Forza Italia | Più risorse per la ricerca e meno vincoli per le università
In occasione dell’approvazione in Commissione Bilancio degli emendamenti al decreto Pnrr dedicati a istruzione e ricerca, un rappresentante di un partito di maggioranza ha affermato che con questa decisione si prevede di destinare più risorse alla ricerca e di ridurre i vincoli per le università. La misura mira a sostenere sia la ricerca scientifica sia l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, contribuendo a rafforzare il settore in Italia.
“Con l’approvazione in Commissione Bilancio degli emendamenti al decreto Pnrr su istruzione e ricerca compiamo un passo concreto per rafforzare il sistema della conoscenza italiano, sostenendo sia la ricerca scientifica sia l’alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Lo dichiara la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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