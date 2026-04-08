Dl Pnrr Tassinari Forza Italia | Più risorse per la ricerca e meno vincoli per le università

In occasione dell’approvazione in Commissione Bilancio degli emendamenti al decreto Pnrr dedicati a istruzione e ricerca, un rappresentante di un partito di maggioranza ha affermato che con questa decisione si prevede di destinare più risorse alla ricerca e di ridurre i vincoli per le università. La misura mira a sostenere sia la ricerca scientifica sia l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, contribuendo a rafforzare il settore in Italia.