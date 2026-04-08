Dl bollette Meloni | decreto coraggioso aiuta famiglie e imprese

Il decreto bollette è stato approvato e diventa legge, con l’obiettivo di offrire risparmi e vantaggi concreti per le famiglie e le imprese. La misura è stata annunciata come un intervento deciso e rilevante per sostenere il consumo domestico e il settore produttivo. La sua entrata in vigore rappresenta un passo importante nel panorama delle iniziative legislative recenti, con effetti diretti sulla vita quotidiana di molti cittadini.

Roma, 8 apr. (askanews) – “Il decreto bollette è legge. È un provvedimento che garantirà risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. Aiutiamo chi è più in difficoltà con il bonus sociale che sale a 315 euro, riduciamo gli oneri generali di sistema che gravano sulle bollette di oltre quattro milioni di imprese, poniamo le basi per abbassare in modo strutturale il costo dell’energia”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “È – aggiunge – un decreto concreto e coraggioso, con norme che nessun altro prima di noi aveva immaginato di scrivere. Il Governo continua a lavorare per aiutare i nostri cittadini e difendere chi lavora e produce”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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"Meloni si è messa in coda a un pazzo e a un criminale e adesso non sa che pesci pigliare. Ancora oggi Palazzo Chigi non riesce a nominare tra i responsabili Trump e Netanyahu. Noi siamo in mano a questi qui" - Bersani durissimo contro il governo in piena - facebook.com facebook

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