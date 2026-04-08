Disturbi alimentari a Verbania esperti a confronto nel convegno Il coraggio di sentire

Prosegue a Verbania il ciclo di incontri dedicato alla sensibilizzazione e all'approfondimento sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (Dan). Sabato 11 aprile, alle ore 14,30, la cornice di Villa Giulia ospiterà la conferenza dal titolo "Il coraggio di sentire".L’evento è promosso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il coraggio di sentire: focus sui Dca a VerbaniaSabato 7 marzo 2026, alle ore 16, il Foyer del Teatro Maggiore di Verbania ospiterà “Il coraggio di sentire”, incontro dedicato ai disturbi del...

“Controllare il cibo mi faceva sentire sicura”: 27enne racconta la sua battaglia contro i disturbi alimentariSi celebra domenica (15 marzo) la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Argomenti più discussi: DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE IN UN INCONTRO A VILLA GIULIA; Il coraggio di sentire: a Verbania un incontro sui disturbi alimentari.

Disturbi alimentari: rischi per la salute elevati fino a 10 anni dopo la diagnosi: lo studioLe persone con disturbi alimentari sono più propense a presentare problemi al fegato, diabete, osteoporosi e depressione nel primo anno dalla diagnosi. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista BMJ ... it.euronews.com

Disturbi alimentari, 700 pazienti in cura: «Anche a otto anni»TREVISO - Quasi 700 pazienti in cura per disturbi alimentari (669). Con 229 nuovi accessi nel 2025, di cui 95 minorenni. Per la gran maggior parte ragazze (87 femmine contro 8 maschi). Il quadro è ... ilgazzettino.it

Pasqua in lilla, il grido della Dante di Tropea: «I disturbi alimentari non si ignorano» x.com

Il mese di aprile è dedicato alla salute mentale e ai disturbi alimentari. Approfitta dei nostri specialisti per un consulto o per una concreta azione di prevenzione in qusto campo. Per maggiori informazioni: Lecce - 0832 1560866 Galatina Corporiservice - 0836 1 - facebook.com facebook