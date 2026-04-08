Distributore con prezzi più alti e cartello informativo nascosto

Sabato 4 aprile, una squadra composta da agenti della Polizia di Stato, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza ha proceduto alla chiusura di un distributore di carburante in via Lazzaro Papi. L’indagine ha portato a scoprire che il distributore applicava prezzi più alti rispetto a quelli di mercato e aveva nascosto un cartello informativo ai clienti. La vicenda riguarda pratiche considerate illecite e sono in corso ulteriori verifiche.

Sabato scorso, 4 aprile, un’operazione congiunta della Polizia di Stato della Questura di Lucca, dei Vigili del fuoco e della Guardia di Finanza ha portato alla chiusura di un distributore di carburante situato in via Lazzaro Papi, al centro di un’inchiesta per pratiche illecite. Il distributore è finito sotto osservazione per la vendita di carburante a prezzi ben al di sopra della media regionale. In particolare, il Diesel veniva proposto a un prezzo di 2,309 euro, più alto rispetto ai normali livelli di mercato. A peggiorare la situazione, il cartellone informativo che avrebbe dovuto indicare i prezzi medi regionali era stato abilmente nascosto con dei fogli di carta, rendendo impossibile per i consumatori confrontare i costi e fare una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Distributore con prezzi più alti e cartello informativo nascosto Gasolio self service oltre i 2,1 euro al litro: la Campania tra le regioni con i prezzi più altiLa Campania supera i 2,1 euro al litro per il gasolio self service: lo segnala l'Unione Nazionale Consumatori sui dati Mimit. Leggi anche: Rc Auto, in Campania prezzi tra i più alti d’Italia. Caserta seconda provincia più cara dopo Napoli Temi più discussi: Le 5 app per risparmiare sui prezzi benzina; Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Diesel alle stelle, solo nel 3% dei distributori è sotto ai 2 euro: la mappa dei prezzi in Emilia Romagna; Dopo il taglio delle accise continua a salire il prezzo dei carburanti: ecco i distributori più economici del Ravennate. Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise ma i prezzi continuano a salire – La mappa dei distributoriLo sconto sulle accise dei carburanti è quasi azzerato: in tre settimane il risparmio è passato in media da 12 a 6 centesimi al litro ... ilfattoquotidiano.it Benzina e Diesel costano meno in tutti questi distributori, trovarli è facilissimo: sono ovunque in ItaliaVi basta poco per provare a risparmiare sul rifornimento di Benzina e Diesel. Con queste app troverete i distributori con i prezzi migliori ... reportmotori.it Dal video al distributore alle difficoltà attuali: come la battaglia contro le accise è diventata un boomerang per il governo Meloni - facebook.com facebook Xiaomi introduce il distributore smart che osserva il tuo animale anche di notte x.com