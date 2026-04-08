Alla vigilia del fine settimana dedicato al biologico, si svolge l’evento “Sondrio Primavera & Fiera del Biologico della Montagna Alpina”. La manifestazione si concentra sulla promozione dei distretti biologici locali e si terrà nel capoluogo della provincia. Il programma completo dell’evento è disponibile online.

Alla vigilia del fine settimana a tutto bio “ Sondrio Primavera & Fiera del Biologico della Montagna Alpina “ – il programma completo su www.visitasondrio.it – venerdì dalle 10 la Sala Martinelli della Camera di commercio ospita il convegno “ I Distretti Biologici in Italia: confronto tra i modelli e l’esperienza dei distretti biologici lombardi ". L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “ Biologicamente Valtellina “, intende offrire una panoramica delle diverse esperienze territoriali italiane e approfondire modelli organizzativi, assetti istituzionali e prospettive di sviluppo dei Distretti Biologici di Valtellina, Casalasco-Viadanese, Val Camonica e Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Distretti biologici a confronto

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