Disperso a Monsummano Terme | è un 50enne di Pescia Potrebbe essersi allontanato volontariamente

Un uomo di 50 anni residente a Pescia è scomparso questa mattina in una zona difficile da raggiungere sulle colline di Monsummano Terme. Le ricerche sono state avviate immediatamente, ma al momento non ci sono notizie sulla sua posizione. Le autorità stanno cercando di rintracciarlo, mentre non sono stati ancora esclusi movimenti volontari da parte dell’uomo. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle forze dell’ordine.

MONSUMMANO TERME (PISTOIA) – E’ un 50enne residente con i genitori a Pescia (Pistoia), il disperso da stamattina, 8 aprile 2026, in una zona impervia sulle colline di Monsummano Terme. L’allarme è stato lanciato da un passante, che avrebbe sentito delle urla di richiesta di aiuto. Le operazioni sono quindi scattate poco dopo le 6, quando sono iniziate le ricerche da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, cui hanno partecipato anche droni, nucleo cinofili ed elicottero, oltre a personale di carabinieri e guardia di finanza. Le ricerche sono proseguite fino al pomeriggio inoltrato, quando dalla prefettura è arrivata ai vigili del fuoco la disposizione di terminare le operazioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Disperso a Monsummano Terme: è un 50enne di Pescia. Potrebbe essersi allontanato volontariamente Disperso a Monsummano Terme: ricerche dei vigili del fuoco con droni e unità cinofileMONSUMMANO TERME (PISTOIA) – All’alba di oggi, 8 aprile 2026, sono scattate le ricerche di uomo disperso a Monsummano Terme. Leggi anche: Diego Baroni scomparso a 14 anni, la svolta: ‘Potrebbe non essersi allontanato da solo’, la pista del web Si parla di: Disperso in ambiente imperevio, squadre di soccorso in azione. Disperso a Monsummano Terme: è un 50enne di Pescia. Potrebbe essersi allontanato volontariamenteE' un 50enne residente con i genitori a Pescia (Pistoia), il disperso da stamattina, 8 aprile 2026, in una zona impervia sulle colline di Monsummano Terme. L'allarme è stato lanciato da un passante, c ... firenzepost.it Disperso a Monsummano Terme: ricerche dei vigili del fuoco con droni e unità cinofileAll'alba di oggi, 8 aprile 2026, sono scattate le ricerche di uomo disperso a Monsummano Terme. Il comando dei vigili del fuoco di Pistoia ha inviato uomini e mezzi per organizzare le ricerche in ambi ... firenzepost.it