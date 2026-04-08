Disney+ sta ampliando la sua offerta in Italia, includendo anche ESPN. La piattaforma di streaming, già molto popolare per film e serie, ora proporrà anche contenuti sportivi provenienti dal canale ESPN. L’espansione coinvolge 53 paesi in totale e rappresenta un cambiamento rilevante nel panorama dello streaming sportivo, con l’obiettivo di proporre una gamma più ampia di programmi e partite per gli utenti italiani.

Una rivoluzione per lo streaming sportivo è appena iniziata. Disney+ e ESPN hanno annunciato l’espansione del servizio in 53 nuovi Paesi, tra cui l’Italia. Da oggi, gli abbonati alla piattaforma Disney potranno accedere a una selezione curata di contenuti sportivi mondiali, eventi in diretta e documentari esclusivi, tutto all’interno di un’unica app. Questa mossa trasforma radicalmente l’offerta di Disney+ in Europa e nell’area Asia-Pacifico, portando il brand leader mondiale dell’informazione sportiva direttamente sui nostri schermi. L’offerta iniziale è destinata a crescere rapidamente. Sebbene il palinsesto varierà a seconda del mercato,... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Disney+ cambia tutto: arriva ESPN in Italia. Ecco cosa vedremo

Leggi anche: ESPN arriva su Disney+ in 53 paesi. Italia compresa!

Leggi anche: ESPN arriva su Disney+: sport live, NBA e show esclusivi anche in Italia

Argomenti più discussi: I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place finisce davvero: Selena Gomez torna (e cambia tutto); Disneyland Paris cambia volto: inaugurano Disney Adventure World e il regno di Frozen; ESPN arriva su Disney+: sport live, NBA e show esclusivi anche in Italia; Tutto quello che sappiamo su Disney Pooh.

Disney+ copia il modello TikTok: arriva il feed verticale che cambia il modo di scegliere film e serieScorrere video brevi con il pollice è diventato un gesto automatico, e ora anche Disney+ prova a inserirsi in quell’abitudine quotidiana. La piattaforma di streaming ha introdotto una nuova funzione ... webnews.it

Abigail Disney, nipote di Roy E. Disney, fondatore con il fratello Walt del gigante internazionale dell'intrattenimento, afferma che “quello che manca ai leader del tech è l’intelligenza emotiva”. - facebook.com facebook

Intendiamoci: non è la prima volta che Disney firma un accordo come quello che ha firmato oggi con la Rai. È un modo per avere accesso a più contenuti locali e per migliorare - in un certo senso - l'offerta dedicata agli spettatori di un determinato paese. Quell x.com