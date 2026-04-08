Disney+ cambia tutto | arriva ESPN in Italia Ecco cosa vedremo

Da imiglioridififa.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney+ sta ampliando la sua offerta in Italia, includendo anche ESPN. La piattaforma di streaming, già molto popolare per film e serie, ora proporrà anche contenuti sportivi provenienti dal canale ESPN. L’espansione coinvolge 53 paesi in totale e rappresenta un cambiamento rilevante nel panorama dello streaming sportivo, con l’obiettivo di proporre una gamma più ampia di programmi e partite per gli utenti italiani.

Una rivoluzione per lo streaming sportivo è appena iniziata. Disney+ e ESPN hanno annunciato l’espansione del servizio in 53 nuovi Paesi, tra cui l’Italia. Da oggi, gli abbonati alla piattaforma Disney potranno accedere a una selezione curata di contenuti sportivi mondiali, eventi in diretta e documentari esclusivi, tutto all’interno di un’unica app. Questa mossa trasforma radicalmente l’offerta di Disney+ in Europa e nell’area Asia-Pacifico, portando il brand leader mondiale dell’informazione sportiva direttamente sui nostri schermi. L’offerta iniziale è destinata a crescere rapidamente. Sebbene il palinsesto varierà a seconda del mercato,... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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