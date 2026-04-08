Discarica a cielo aperto nella frazione di San Clemente Un vero e proprio schiaffo alla città | VIDEO

Una discarica a cielo aperto si è formata nella frazione di San Clemente, in via Coccia, a Caserta. L’avvocato Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato la situazione, definendola un “schiaffo alla città”. La denuncia arriva dopo aver ricevuto un video dai residenti della zona che mostra il degrado presente nell’area. La situazione è stata oggetto di attenzione pubblica attraverso i social e i mezzi di informazione locali.

“Un vero e proprio schiaffo alla città”. Con queste parole l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, denuncia la situazione di degrado in via Coccia, nella frazione di San Clemente a Caserta, dopo aver ricevuto un video inviato dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Casertanews.it Discarica a cielo aperto in via delle Cateratte: tra le auto spuntano mobili, rifiuti e giocattoli. Foto e videoIn via delle Cateratte, nel parcheggio di fronte all’ex Gruppo Alpha, è comparsa una vera e propria discarica a cielo aperto che sta creando un forte... Leggi anche: Discarica a cielo aperto nel centro di Salerno, la denuncia Discarica a cielo aperto in zona stazioneLa zona sud della stazione ferroviaria di San Benedettoè al centro di una crescente polemica. Tra gli edifici inutilizzati che si trovano a ridosso dello scale, in una zona recintata e in teoria ... ilrestodelcarlino.it Discariche a cielo aperto e rifiuti, a Cagliari esplode la rabbia dei cittadiniChe ci si trovi a San Benedetto, alla Marina o a San Michele il sentimento è lo stesso: rabbia e risentimento verso gli incivili che continuano ad abbandonare i rifiuti nelle vie della città, pesando ... unionesarda.it