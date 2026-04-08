Disboscamento sulla riva di un fiume sparisce il parco verde

Recentemente, lungo la riva di un fiume, sono stati registrati lavori di disboscamento che hanno portato alla rimozione di diversi alberi. Questa operazione ha causato la perdita di una zona verde che si trovava in prossimità dell'acqua. Il progetto prevedeva la creazione di un parco con l’obiettivo di valorizzare la vegetazione e offrire una protezione naturale contro le piene.

AGI - La festa annunciata, il progetto ambizioso: un parco verde a ridosso di un fiume per esaltare la forza della vegetazione, capace di proteggere in caso di piena le colture, le case e la vita in generale. Tutto programmato per il 12 aprile da Legambiente. Ma, sorpresa!, il parco non c’è più. Il boschetto scomparso nel centro di Avellino. Al suo posto resta un grande prato verde, lì dove fino a poco tempo fa c’erano piante e arbusti, forse non perfettamente curati, ma certamente presenti. Quella che doveva essere una semplice potatura si è trasformata rapidamente in un disboscamento tutto da spiegare. Il taglio lungo il fiume Fenestrelle. L’episodio è avvenuto nel centro di Avellino, lungo la riva del fiume Fenestrelle che attraversa la città, in un’area distante poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri forestali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Disboscamento sulla riva di un fiume, sparisce il parco verde Avellino, disboscamento sul Fenestrelle: sparisce il parco verdeAGI - La festa annunciata, il progetto ambizioso: un parco verde a ridosso di un fiume per esaltare la forza della vegetazione, capace di proteggere... Disboscamento abusivo nel parco regionale La Mandria, sparisce un'area di alberi ampia come 37 campi di calcio: quattro indagatiI carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Torino hanno denunciato, nel 2025, quattro...