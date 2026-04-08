Un smottamento di circa quattro chilometri ha causato l’isolamento di un'area e la paralisi della viabilità locale. La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è stata sospesa, mentre un tratto dell’autostrada A14 è stato chiuso al traffico. Sul territorio si sono verificati anche danni alla statale 16, a seguito del crollo di un ponte sul fiume Trigno, aggravando ulteriormente le criticità sulla rete stradale.

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea adriatica. Un tratto della A14 chiuso, che impatta con i problemi sulla statale 16 legati al crollo di un ponte sul Trigno. Puglia e Molise a rischio isolamento. Stop alle lezioni, anche universitarie, nella provincia di Campobasso. Circa 60 sfollati, ospitati anche in b&b e altre strutture, se non da parenti e amici. Sono le conseguenze della frana di Petacciato, con un fronte di smottamento di circa 4 chilometri, è il più esteso di Europa. "È un'emergenza nazionale", ha detto il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Roberti ha visitato il luogo della frana con il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Disastro Petacciato, 4 chilometri di smottamento: isolamento e viabilità paralizzata. Tutti i danni

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Incidente stradale mortale, autostrada paralizzata: chilometri di codaNegli ultimi anni il fenomeno degli incidenti stradali in Italia continua a essere un tema di grande rilevanza sociale, con numeri che mostrano...

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Agostino Santillo. . Un disastro annunciato. A #Petacciato in Molise la frana più grande d'Europa sta letteralmente dividendo il Paese. Il governo #Meloni invece di intervenire, in questi 3 anni e mezzo ha tagliato i fondi destinati proprio alla lotta contro il dissest - facebook.com facebook