Dilemma Pavard | torna a fine stagione o resta all’OM? C’è uno scenario da non escludere

Il futuro di Benjamin Pavard al momento rimane incerto, con l’ipotesi di un suo ritorno a fine stagione o di una permanenza all’Olympique Marsiglia. La situazione di mercato del difensore francese è al centro delle discussioni e potrebbe evolversi in diversi modi nei prossimi mesi. La decisione finale dipenderà da vari fattori e non è ancora stata definita ufficialmente.

Tra le questioni di mercato che l’Inter dovrà affrontare nei prossimi mesi c’è anche quella legata al futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese è attualmente sotto osservazione e la sua situazione dipenderà in gran parte dalle decisioni dell ’Olympique Marsiglia, club che ha la possibilità di riscattarlo. Secondo le ultime indiscrezioni, la posizione della dirigenza nerazzurra è piuttosto chiara: se il Marsiglia dovesse decidere di non esercitare il diritto di riscatto, l’Inter non sarebbe intenzionata a concedere una seconda opportunità al giocatore. Pavard, l’OM vorrebbe chiedere lo sconto. Nel contratto tra i due club è previsto un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, cifra sulla quale i francesi potrebbero provare a trattare chiedendo uno sconto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Napoli, Conte alla guida della Nazionale: uno scenario da non escludere!Dopo le dimissioni Gennaro Gattuso come ct della Nazionale, Antonio Conte è stato immediatamente inserito nella lista degli allenatori che piacciono... Leggi anche: Ecco il destino di Pavard: l’OM non lo riscatterà ma per l’Inter…