Dieci lezioni sui podcast

Il 19 febbraio prenderà il via un ciclo di dieci incontri organizzato dal Post, con l’obiettivo di aiutare a comprendere il sistema giudiziario italiano. Gli appuntamenti si concentreranno su temi come le indagini, i processi e le recenti riforme in atto. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire aspetti pratici e procedurali legati alla giustizia, offrendo un’occasione per conoscere meglio le dinamiche del settore.

Il 19 febbraio inizia un nuovo ciclo di incontri del Post per orientarsi nel sistema giudiziario, tra indagini, processi e riforme. Ci si può iscrivere fino al 18 febbraio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Corso di sensibilizzazione sulla lingua dei segni al circolo Arci del Ferrone. Dieci lezioni, venti ore, che serviranno per consentire una conversazione di base fra udenti e non udenti: il via, venerdì 3 aprile. LEGGI SUL GAZZETTINO https://tinyurl. - facebook.com facebook

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