di sam altman non si fida prima di tutto chi ci lavora assieme

Un’inchiesta del New Yorker analizza la figura di uno dei protagonisti più influenti nel settore dell’intelligenza artificiale. La ricostruzione si concentra principalmente sul rapporto tra lui e le persone che lavorano con lui, evidenziando una diffidenza nei confronti di chi collabora stabilmente con lui. La presenza di tensioni interne nel suo team viene descritta come un elemento centrale nel quadro complessivo.

Un’inchiesta del New Yorker descrive una delle persone più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale come un bugiardo cronico Anthropic e OpenAI sono due delle principali società al mondo nel settore dell’intelligenza artificiale. A marzo si era molto discusso della decisione della prima di negare al dipartimento della Difesa statunitense l’utilizzo illimitato delle sue tecnologie per scopi militari e di sorveglianza di massa. Sam Altman, cofondatore e capo di OpenAI, la società di ChatGPT, aveva difeso Anthropic scrivendo in una nota interna di condividere quei limiti etici. Ma da almeno due giorni era segretamente in trattative con la Difesa, per un accordo da 50 miliardi di dollari che ha poi portato all’integrazione delle tecnologie di OpenAI nelle infrastrutture militari statunitensi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Di Sam Altman non si fida prima di tutto chi ci lavora assiemeSam Altman, amministratore delegato di OpenAI, durante una visita al data center Stargate AI ad Abilene, in Texas, il 23 settembre 2025 (Kyle Grillot/Bloomberg/Getty Images) Anthropic e OpenAI sono ... ilpost.it

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Due dirigenti di #OpenAI si prendono un congedo medico innescando un terremoto nella leadership. Intanto, alcune rivelazioni scomode descrivono Sam Altman come un bugiardo sociopatico che non vive nel mondo reale. L'articolo di @_giulialfieri x.com

Akka Italy. . Questo acceleratore ha prodotto più di 100 startup che oggi valgono più di 1 miliardo di euro ciascuna e e quasi nessuno ne parla. Per anni, Y Combinator è stato riservato ai fondi più importanti della Silicon Valley. Alla guida c’era Sam Altman pri - facebook.com facebook