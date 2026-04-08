Di giorno macelleria di notte rifugio per immigrati senza tetto | indagini sui locali dell' omicidio

Durante le ore diurne, l’attività consisteva in una macelleria halal aperta al pubblico, mentre nelle ore notturne il locale veniva utilizzato come rifugio per immigrati senza tetto, alcuni dei quali avevano posizioni irregolari nel paese. Le indagini in corso cercano di fare luce sulla doppia funzione del locale e sui legami tra le attività svolte e l’omicidio avvenuto recentemente. La polizia sta analizzando i registri e le testimonianze raccolte.

Di giorno era una macelleria regolarmente aperta ai clienti - macelleria halal (con la macellazione conforme ai dettami religiosi islamici) -, di notte invece era un ricovero per immigrati senza tetto, anche con posizioni non del tutto regolari in Italia. Era la doppia “vita” dei locali al piano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Roma: controlli a Ostia, scoperte cabine in spiaggia rifugio di senza tettoControlli straordinari a Ostia: arresti, denunce e sequestri in un'operazione della polizia. Donald Trump con l’uniforme di un agente Ice: a Milano spunta il murale nel rifugio dei senza tettoUn murale che raffigura il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che indossa l’uniforme dell’ICE, l’agenzia federale statunitense responsabile... Temi più discussi: Le migliori macellerie di Firenze; Franco e Luciana sposi da 70 anni. Una vita di lavoro insieme alla macelleria di Porta Lame; La storica macelleria Bevanati lascia il centro storico di Foligno, il saluto degli esercenti: Punto di riferimento; Coppia di chef ventenni apre una macelleria a Selva di Cadore. La sfida di Franco e Marina. La storica macelleria Bevanati lascia il centro storico di Foligno, il saluto degli esercenti: Punto di riferimentoSabato 4 aprile è l’ultimo giorno in via Santa Maria Infraportas per la storica macelleria che si trasferirà in una nuova sede. I vicini: In bocca al lupo per la nuova avventura ... corrieredellumbria.it Franco e Luciana sposi da 70 anni. Una vita di lavoro insieme alla macelleria di Porta LameSettant’anni di matrimonio. Un traguardo raro, un’intera vita trascorsa mano nella mano, fin dal giorno in cui Franco ... msn.com Prosegue il viaggio di Federcarni tra gli Ambasciatori della Buona Carne, alla scoperta delle realtà che ogni giorno valorizzano la macelleria artigiana italiana. Questa tappa ci porta nel Cilento con la Macelleria Minimarket da Francesco e in Veneto con la @m - facebook.com facebook