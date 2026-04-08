Denza all' attacco dell' Europa con la Z9GT e il monovolume D9

Una nuova casa automobilistica ha annunciato l’ingresso sul mercato europeo con due modelli: una berlina ad alte prestazioni, completamente elettrica e anche ibrida, e un minivan di grandi dimensioni. La casa ha comunicato i dettagli delle due vetture senza indicare date di uscita precise o specifiche tecniche complete. Entrambi i modelli saranno disponibili nelle prossime settimane, secondo quanto riferito dall’azienda.

Denza, il marchio premium del colosso cinese Byd, lancia la sfida e lo fa scegliendo per l'annuncio un luogo (il Palais Garnier di Parigi) che sottolinea le ambizioni di porsi come alternativa plausibile ai brand occidentali più blasonati. Non ha timori, del resto, Stella Li, vicepresidente esecutivo della tech company di Shenzhen, a dichiarare che "Technology drives elegance è la definizione di premium secondo Denza: un approccio in cui la tecnologia avanzata è perfettamente integrata nella vita quotidiana, creando un'esperienza di utilizzo ancora più appagante". Dunque, un connubio tra stile, peraltro opera di Wolfgang Egger, un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Denza all'attacco dell'Europa con la Z9GT e il monovolume D9 DENZA Z9GT porta in Europa la ricarica ultra-rapida FLASH Charging(Adnkronos) – La mobilità elettrica compie un ulteriore passo avanti con l’arrivo in Europa della DENZA Z9GT introducendo la nuova tecnologia FLASH... Byd, da aprile Denza Z9GT avvia in Europa rivoluzione ricarica Flash ChargingDa aprile DENZA Z9GT avvia in Europa la rivoluzione della ricarica FLASH Charging. Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; L'Europa ora ha uno spazio diplomatico per agire nella guerra con l'Iran; L’Europa va dall’avvocato, chiesto il manuale giuridico sull’assistenza militare; Guerra all'Iran: colpita centrale di Bushehr, evacuato personale russo. Denza all'attacco dell'Europa con la Z9GT e il monovolume D9Con uno stile da shooting brake che richiama quella della Porsche Taycan, la Z9GT si presenta come un concentrato di tecnologie basate sulla piattaforma e3, utilizzata sia per la versione elettrica, ... gazzetta.it Denza Z9GT: debutta l’8 aprile in Europa col Flash ChargingLa Denza Z9GT è pronta a sbarcare in Europa. Dopo la presentazione dell’anno scorso alla Milano Design Week 2025, ora l’ammiraglia del marchio cinese arriva sul mercato, con il debutto previsto per il ... motorionline.com BYD si affida all’ex James Bond per il lancio europeo di Denza x.com AICS Ambiente APS. Phil Collins · You'll Be In My Heart (From "Tarzan"/Soundtrack Version). Il docente Raffaele Esposito, è stato l'animatore della partecipazione dell'istituto Luigi Denza C.Mare4 alla Rifiuthlon di AiCS organizzata con il patrocinio del comune - facebook.com facebook