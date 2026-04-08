Dentro la torre di controllo ferroviaria | a Mestre la regia che muove mille treni al giorno

A Mestre si trova la torre di controllo ferroviaria, il centro nevralgico del trasporto nel nordest. Qui operano i tecnici che monitorano e coordinano il movimento di circa mille treni ogni giorno, garantendo la sicurezza e la regolarità dei viaggi. La struttura combina sistemi tecnologici avanzati con procedure operative precise, assicurando che i treni partano e arrivino secondo gli orari stabiliti.

È il “cuore pulsante” del trasporto ferroviario del nordest, un luogo dove la tecnologia incontra la sicurezza per garantire quotidianamente il viaggio di migliaia di pendolari e turisti. Mercoledì mattina, la sede della Direzione operativa infrastrutture di Rfi ha aperto le porte alla Giunta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Vi portiamo dentro la torre di controllo dell'aeroporto di Palermo: il video Temi più discussi: Ex Umberto I, Canella (Alì): In autunno via ai lavori da 150 milioni di euro per il nuovo supermercato e la riqualificazione; Commovente lettera alla figlia: Non vogliamo essere più di disturbo; Venturini, Azione va a destra ed entra nella squadra di Simone; Razzia degli ex voto donati dai fedeli della Madonna nella cappella dedicata a Lourdes. Torre di Mestre: Piemme gestirà la comunicazione del maxischermo a ledLa media platform di Caltagirone Editore è infatti la concessionaria esclusiva per la gestione degli spazi pubblicitari del maxi ledwall da 200 metri quadrati (10x20 metri) alimentato a pannelli ... ilgazzettino.it Mestre (VE) Il teatro dei burattini anima la protesta contro l'edificazione di una torreNel servizio i commenti di Gigio Brunello, burattinaio; Gianpietro Francescon, vicepresidente Comitato San Marco contro il degrado; e Monica Coin, Comitato ex Umberto I Bene Comune ... rainews.it 8/4/26.Taglio di Po.Partiti stamane da Mestre con don Damiano un numeroso gruppo di motociclisti in pellegrinaggio fino al 12/4 al santuario di Medjugorje, che raggiungeranno in sella ai loro mezzi con un percorso impegnativo ma corroborante spiritualment x.com Sport Channel 214. . Avellino in campo a Mestre alle 20,30: sfida cruciale al Taliercio I biancoverdi cercano riscatto dopo il ko con Cremona e punti fondamentali in chiave classifica Coach Di Carlo dovrà fare a meno dell’infortunato Dell’Agnello e ges - facebook.com facebook