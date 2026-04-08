Delmastro la moglie di Caroccia in lacrime | Per colpa nostra associato ai Senese non volevamo danneggiarlo

Al termine dell’interrogatorio condotto dalla Guardia di Finanza, l’avvocato Fabrizio Gallo ha parlato della situazione della moglie di Mauro Caroccia, evidenziando il suo stato emotivo. La donna, apparsa in lacrime, ha espresso il rammarico per aver coinvolto indirettamente un politico, ritenendo di aver causato un danno grave a Delmastro. La donna ha inoltre dichiarato di non aver voluto danneggiare l’associato ai Senese.

A Fanpage.it parla l'avvocato Fabrizio Gallo al termine dell'interrogatorio della Guardia di Finanza alla moglie di Mauro Caroccia: "Il rammarico della signora è quello di aver creato un grave danno a Delmastro, per loro è stata manna dal cielo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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