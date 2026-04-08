La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il processo d'appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna, che era incinta di sette mesi. La sentenza si basa sulla considerazione che il delitto sarebbe stato premeditato. La decisione riguarda anche il caso di un altro processo, quello relativo a un omicidio avvenuto in un contesto diverso. La decisione della Cassazione ha riacceso l'attenzione su questi due eventi giudiziari.

La Corte di Cassazione ha disposto un Appello bis per Alessandro Impagnatiello accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago. I giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della procura generale di Milano, come sollecitato questa mattina in udienza dalla procura generale della Cassazione, sulla premeditazione, aggravante che era stata esclusa lo scorso giugno dai giudici della Corte d'Assise d'Appello. ''Quello di Giulia Tramontano fu un agguato, un omicidio premeditato'', ha sostenuto sostanzialmente la procura generale della Cassazione nella requisitoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Delitto Tramontano, la Cassazione insiste: “Fu omicidio premeditato”, si riapre il processo per Impagnatiello

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