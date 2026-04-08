Del Piero si mostra con la barba Micah Richards interrompe l'intervista | Alex che succede?

Durante una serata di Champions, Alessandro Del Piero è apparso con una barba diversa dal solito, attirando l’attenzione dei presenti in studio. Micah Richards, coinvolto in un’intervista, ha interrotto chiedendo: «Alex, che succede?». La novità nel suo aspetto ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti all’evento, che hanno notato il cambiamento rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche dell’ex calciatore.

Alessandro Del Piero in occasione della serata di Champions si è presentato con un look diverso. La sua nuova barba ha sorpreso i presenti in studio e in particolare Micah Richards. 🔗 Leggi su Fanpage.it Belén Rodriguez interrompe bruscamente un’intervista: “Non devo dimostrare nulla, lavoro in TV da vent’anni”"Questa intervista finisce qui": così la conduttrice avrebbe messo fine alla chiacchierata con Ilaria Ravarino. Leggi anche: Elettra Lamborghini a Sanremo interrompe l’intervista per il selfie con gabbiano: “Scusate, ma è troppo importante” Temi più discussi: Del Piero, il durissimo sfogo sull'Italia: Non bisogna pensare solo a salvarsi il c...; Del Piero duro: Crollo Italia? Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il c**o; L’espulsione di Del Piero, la meraviglia… Esnaider. Bielsa bacia la Juve: Chi non la sogna?; Del Piero: 'Il terzo flop mondiale è imbarazzante, serve progettualità'. Anche Del Piero finisce al Museo: la Juventus gli dedica una mostraAnche Alessandro Del Piero finisce in un museo, come successo a Scott McTominay in Scozia, anche se in questo caso si tratta del museo della squadra che rappresenta da sempre, la Juventus. Ecco di ... tuttomercatoweb.com Del Piero mostra orgoglioso il regalo del Real, in studio lo prendono in giro: ha la risposta prontaAlessandro Del Piero è tornato ancora una volta al Bernabeu. L'ex calciatore della Juventus, che nel 2008 ricevette il tributo di tutto il pubblico di fede Real Madrid, ha vestito questa volta i panni ... fanpage.it Alex #DelPiero ha analizzato con lucidità ai microfoni di Sky il momento attuale del movimento calcistico italiano «In Italia cerchiamo solo fisicità e velocità, ma abbiamo perso l'occhio sul talento e sulla tecnica che ci hanno sempre contraddistinto», ha s - facebook.com facebook Harry Kane Del Piero x.com