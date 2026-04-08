Del Piero | Dopo Real-Bayern torno a casa con un sorriso triste mi dispiace per l'Italia
Dopo la partita tra Real Madrid e Bayern Monaco in Champions League, l’ex calciatore ha espresso sentimenti contrastanti, dicendo di tornare a casa con un sorriso triste. Ha anche commentato il momento difficile del calcio italiano, sottolineando il suo dispiacere per la situazione attuale del calcio nel paese. Le sue parole riflettono il senso di delusione condiviso da molti appassionati e addetti ai lavori.
Alessandro Del Piero commenta lo spettacolo di Real Madrid-Bayern Monaco in Champions League e si lascia andare a un'amara riflessione sul momento di crisi del calcio italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Cesc Fabregas x Alessandro Del Piero at the Bernabeu. - facebook.com facebook
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