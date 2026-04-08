Le forze dell'ordine stanno intensificando le verifiche a Cadrezzate, paese di origine di Elia Del Grande, un uomo di 50 anni che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere evaso dalla struttura di Alba nel giorno di Pasqua. Le ricerche si sono concentrate anche nel centro abitato, dove sono stati dispiegati controlli mirati per cercare eventuali segnali o testimonianze sulla sua presenza. La zona è sotto stretta sorveglianza per tutta la giornata.

Il paese è sotto stretta osservazione. Le ricerche di Elia Del Grande, il cinquantenne evaso dalla casa-lavoro di Alba nel giorno di Pasqua, si concentrano anche a Cadrezzate, suo luogo d’origine, dove nelle ultime ore è stato attivato un controllo capillare del territorio. Le forze dell’ordine stanno setacciando l’area palmo a palmo, con un dispiegamento significativo di uomini e mezzi. Particolare attenzione è rivolta anche al sistema di videosorveglianza. Il sindaco Cristian Robustellini invita alla prudenza: secondo quanto risulta, il cinquantenne non sarebbe tornato a Cadrezzate, a differenza di quanto accaduto dopo la fuga dello scorso novembre, quando era stato rintracciato proprio nei dintorni della sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Del Grande, altra fuga. Cadrezzate è sorvegliato

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A Fanpage.it parla don Domenico Degiorgis, cappellano del carcere e responsabile della Caritas di Alba. È stato l’ultimo ad aver parlato con Elia Del Grande, l’autore della ‘strage dei fornai’, prima della nuova fuga dalla casa lavoro. - facebook.com facebook

Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998 x.com