Un imprenditore di Benevento ha denunciato lo stato di degrado del ‘Palazzo INAIL’, affermando che le istituzioni sono assenti e che ci sono tentativi di ostacolare le attività. Il rappresentante di un’azienda di formazione ha inviato una nota in cui evidenzia le condizioni dell’edificio e le difficoltà nel ricevere interventi o risposte ufficiali. La comunicazione è stata pubblicata senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Ludovico Vessichelli, imprenditore beneventano e amministratore di Ansi Formazione S.r.l. che ha sede nei pressi di piazza Risorgimento nell’ex Palazzo Inail. “A Benevento fare impresa non è difficile. È quasi impossibile. E quando qualcuno riesce a farlo, senza aiuti pubblici, con investimenti propri e creando lavoro, invece di essere sostenuto viene ostacolato. È questa la denuncia di Ludovico Vessichelli, imprenditore beneventano e amministratore di Ansi Formazione S.r.l., realtà oggi riconosciuta a livello nazionale nel settore della formazione, partner di università italiane ed estere e punto di riferimento per migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Degrado al ‘Palazzo INAIL’, la denuncia di un imprenditore: “Istituzioni assenti ma pronte ad ostacolare”

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