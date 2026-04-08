Il torneo ATP di Montecarlo prosegue con la sfida tra Jannik Sinner e Tomas Machac, in programma negli ottavi di finale. L’incontro è stato ufficialmente programmato e si conosce già l’orario in cui sarà trasmesso in televisione e in streaming. I dettagli sulla diretta sono stati comunicati, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’evento dal vivo. La partita si svolgerà sul campo centrale del torneo.

Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver regolato agevolmente il francese Ugo Humbert in due rapidissimi set, il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere con un avversario insidioso, che è riuscito a sovvertire il pronostico contro l’argentino Francisco Cerundolo (numero 19 delle classifiche mondiale e specialista sul mattone tritato). Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che dovrà stare attento a un rivale in ottima forma e che ha i mezzi tecnici per impensierirlo in questo particolare momento della stagione. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definito l’orario di Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026: dove vederlo in tv e streaming

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Sarà Machac l'avversario di Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il ceco, n.53 del mondo, ha battuto l'argentino Cerundolo (n.19) in due set (7-6 6-3) #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2026/04/08/a-montecarlo-berrettini-sorprend - facebook.com facebook

Sarà SINNER vs Machac! Il ceco ha eliminato Fran Cerundolo per 76 63. 3-0 i precedenti per Jannik, l'ultimo dei quali dominato a Doha da Sinner per 61 64. Per BERRETTINI c'è l'ostacolo Fonseca che ha vinto una partita molto dura con Rinderknech. Matteo x.com