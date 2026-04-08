Definito l’avversario di Sinner agli ottavi | fuori l’atteso Cerundolo mina vagante dalla Cechia

Jannik Sinner affronterà il tennista ceco agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, un incontro programmato per giovedì 9 aprile. L’avversario, considerato una mina vagante, ha eliminato l’atteso Cerundolo e rappresenta un avversario di livello. L’italiano aveva saltato il doppio e scenderà in campo nel suo unico impegno della giornata.

Jannik Sinner affronterà il Thomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e scenderà in campo giovedì 9 aprile nel suo unico impegno di giornata dopo aver dato forfait in doppio. Il fuoriclasse altoatesino ha dovuto aspettare poco più di ventiquattro ore per conoscere l’identità del prossimo avversario sulla terra rossa del Principato, delineatasi al termine del confronto vinto dal tennista ceco contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano, numero 19 del mondo e grande specialista su questa superficie, partiva con tutti i favori del pronostico, ma ha subito la grande verve del numero 53 del ranking ATP, capace di imporsi con il punteggio di 7-6(2), 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Definito l’avversario di Sinner agli ottavi: fuori l’atteso Cerundolo, mina vagante dalla Cechia Tsitsipas subito fuori a Montecarlo: c’è Cerundolo all’orizzonte per Sinner agli ottaviComincia a prendere forma passo dopo passo il percorso che dovrà affrontare Jannik Sinner almeno nelle fasi iniziali del Masters 1000 di Montecarlo... Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo: già fuori il nuovo asso franceseJannik Sinner affronterà il francese Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che giocherà o martedì 7 o mercoledì 8 aprile (lo... Temi più discussi: Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo: già fuori il nuovo asso francese; Picconate sulle mani e mattoni presi a testate: lo show dell’esercito nordcoreano davanti agli occhi di Kim; Petrolio a 120$, benzina oltre i 4$: scadenza in arrivo, chi sta vincendo la guerra in Iran?; L'intelligence serba ha detto che non c'è l'Ucraina dietro all'esplosivo trovato vicino a un gasdotto al confine con l'Ungheria. Definito l’avversario di Sinner agli ottavi: fuori l’atteso Cerundolo, mina vagante dalla CechiaJannik Sinner affronterà il Thomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e scenderà in campo giovedì 9 aprile nel suo unico impegno ... oasport.it Chi affronta Jannik Sinner agli ottavi di Montecarlo? Prossimo avversario con incognita: definita la dataJannik Sinner ha esordito con una schiacciante vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, travolgendo il francese Ugo Humbert con il perentorio punteggio di ... oasport.it Ieri sera, prima dell'annuncio della #tregua, #PapaLeone ha definito inaccettabili le minacce al popolo iraniano e ha chiesto una mobilitazione per la #pace - facebook.com facebook Una parlamentare europea e’ stata oggetto di un non ben definito “controllo preventivo” nella sua camera di hotel a Roma da parte della polizia. Questo fanno i regimi. Mi auguro che Piantedosi nell’arco di pochi minuti dica che si è trattato di un equivoco e fac x.com