Debutto romano per Dino e La Perla | storie di sé relazioni e ironia sul palco

Dal 15 al 19 aprile 2026, il Teatro La Comunità di Roma ospita il debutto di “Dino e La Perla”, uno spettacolo che affronta temi di identità, relazioni e ironia. La rappresentazione propone un viaggio tra storie personali e riflessioni sulla complessità delle relazioni umane, concentrandosi anche sulla difficoltà di confrontarsi con se stessi. La pièce si inserisce nella scena teatrale romana come una proposta che mescola umorismo e introspezione.

“Dino e La Perla” – Debutto romano dal 15 al 19 aprile 2026Teatro La Comunità, RomaLa relazione più difficile è quella con sé stessi. Dino e la Perla parte da qui.Dal 15 al 19 aprile 2026, al Teatro La Comunità di Roma, approda per la prima volta nella capitale lo spettacolo di Margherita. 🔗 Leggi su Romatoday.it “Dino e La Perla”: emozioni al Teatro La ComunitàCosa: Debutto dello spettacolo teatrale Dino e La Perla, una drammaturgia originale scritta da Margherita Caravello con la regia di Emanuela Caruso. Leggi anche: Dondarini e Dalfiume: l’ironia sul palco per affrontare la crisi ambientale e le nostre contraddizioni.