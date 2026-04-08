De Bortoli e Bahrami | al Teatro di Fiesole il pianista iraniano e il giornalista e saggista per un viaggio musicale sull’universalità dei sentimenti

Venerdì 10 aprile al Teatro di Fiesole, il pianista iraniano Ramin Bahrami e il giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli portano in scena “Tra Oriente e Occidente”. Lo spettacolo propone un viaggio musicale dedicato all’universalità dei sentimenti, un confronto tra le sonorità e le culture di due mondi diversi. Bahrami, noto per le sue interpretazioni bachiane, si esibirà in un percorso che unisce musica e riflessione, accompagnato dalle parole di De Bortoli.

Un viaggio musicale sul tema dell’universalità dei sentimenti insieme al pianista Ramin Bahrami, tra i massimi interpreti bachiani a livello internazionale, e il giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli, venerdì 10 aprile al Teatro di Fiesole con lo spettacolo “Tra Oriente e Occidente”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiesole, De Bortoli e Bahrami: viaggio musicale sull’universalità dei sentimentiFirenze, 8 aprile 2026 - Un viaggio musicale sul tema dell’universalità dei sentimenti insieme al pianista Ramin Bahrami, tra i massimi interpreti... “Tra Oriente e Occidente” con Ramin Bahrami e Ferruccio De Bortoli. 30 gennaio al Teatro Paolo Maurensig di Feletto UmbertoEntra sempre più nel vivo il calendario musicale della stagione 2025/2026 della Fondazione Luigi Bon. Temi più discussi: Primavera Fiesolana al via con Eugenio Finardi. In arrivo Ferruccio De Bortoli e Ramin Bahrami, Alessandro Lanzoni, Andrew Faber e tanti altri ospiti; Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate Fiesolana; Accade in Toscana ad aprile; Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate Fiesolana. Fiesole, De Bortoli e Bahrami: viaggio musicale sull’universalità dei sentimentiIl 10 aprile al teatro di Fiesole protagonisti il pianista iraniano e il giornalista e saggista ... msn.com Francini, Finardi, De Bortoli: la Primavera Fiesolana si presentaAl Teatro di Fiesole dall’8 al 21 aprile, tra gli ospiti anche Ramin Bahrami, Gabriella Greison, Andrew Faber, Nadia Terranova Luca Sommi e Alessandro Lanzoni Fiesole, 23 gennaio 2025 – Musica, teatro ... lanazione.it "Hamnet" ("Hamnet - Nel nome del figlio") di Chloé Zhao sarà proiettato al Teatro di Fiesole con spettacoli: venerdì 3 aprile alle 21:00 lunedì 6 aprile alle 20:30 martedì 7 aprile alle 18:30 in versione originale (inglese) sottotitolata in italiano #versioneorigin - facebook.com facebook