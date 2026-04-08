In un'intervista, il figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle si è espresso riguardo alla questione legale sul logo del partito, commentando anche le recenti dichiarazioni di un leader del Pd. La conversazione ha incluso riferimenti alle possibili competenze politiche di questa figura e alle dinamiche interne al Movimento, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La discussione si è concentrata sui temi legali e sulle eventuali implicazioni per il panorama politico attuale.

Davide Casaleggio torna ad accendere la polemica contro l’attuale corso del Movimento 5 Stelle, co-fondato dal padre Gianroberto con Beppe Grillo. L’imprenditore ha invitato il leader del partito, Giuseppe Conte, a “lasciare il simbolo” e ha parlato di “valori persi”. E si è spinto anche oltre, ribadendo che l’ex premier sarebbe “ottimo” alla guida del Partito Democratico. Casaleggio contro Conte: “Ha perso i valori del M5S” In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Davide Casaleggio ha messo in discussione l’identità attuale del Movimento 5 Stelle, sostenendo che il progetto originario è stato in qualche modo tradito. “Il miglior modo di rispettare la storia del Movimento è chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Davide Casaleggio lancia una frecciata al M5S e a Conte, "sempre detto che sarebbe un ottimo leader del Pd"

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Davide Casaleggio: «Persi i valori del M5S. Giuseppe Conte lasci il simbolo. Lui sarebbe ottimo, ma a guidare il Pd»Intanto Beppe Grillo rivendica nome e simbolo del M5S. «Penso che il miglior modo di rispettare la storia del Movimento sia chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non ... corriere.it

Davide Casaleggio: "Conte sarebbe un ottimo leader del Pd, lasci il simbolo di M5s" x.com

Davide Casaleggio, figlio del fondatore del M5S, sul partito della casta di Bepy Conte: “È doveroso chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più. Conte sarebbe perfetto come leader del PD”. Se anche gli Casaleggio pre - facebook.com facebook